В России захотели ввести самозапрет на маркетплейсы

В Госдуме предложили ввести опцию самозапрета на покупки на маркетплейсах

В Госдуме предложили ввести опцию добровольного самозапрета на покупки на маркетплейсах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению депутатов, добровольное самоограничение на покупки в онлайн-магазинах позволит гражданам уберечь себя от излишних трат.

«Речь идет о психологически неустойчивых соотечественниках, которые совершают импульсивные покупки, после разводят руками и жалеют о потерянных деньгах», — отметил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, нововведение может помочь в защите от мошенников, завладевших данными других людей и совершающих от их имени покупки дорогостоящих товаров и услуг. Такая мера могла бы стать дополнительной защитой личных финансов, считают парламентарии.

Ранее сообщалось, что пользователи маркетплейсов столкнулись с массовой кражей аккаунтов. Злоумышленники начали выманивать коды из СМС-сообщений от онлайн-магазинов, чтобы выводить деньги с карт и оформить товары в рассрочку.