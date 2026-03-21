В российском регионе на дорогу сошла лавина высотой с трехэтажный дом

На Камчатке огромная лавина обрушилась на трассу

На Камчатке на трассу сошла лавина высотой с трехэтажный дом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Огромная снежная масса обрушилась на Мутновскую дорогу недалеко от базы «Снежная долина». В результате происшествия никто не пострадал.

Последствия схождения лавины снял на видео один из местных жителей. На кадрах видно, как автомобиль едет среди высоких сугробов по заснеженной трассе. По словам автора видео, лавина сошла час назад и сломала деревья.

В горных районах края до 23 марта действует лавинная опасность.

Ранее 12-летний подросток был погребен заживо под лавиной в Европе. Семья с ребенком каталась вне трассы.