В Совфеде оспорили заявление Вучича о начале третьей мировой войны

Сенатор Джабаров: Ни одна страна не хочет начала третьей мировой войны

В Совфеде не согласились с утверждением сербского лидера Александра Вучича, заявившего, что третья мировая война уже началась. Никто не хочет такого конфликта, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Позволю себе не согласиться с президентом Сербии», — заметил Джабаров в ответ на вопрос журналистов. Ни одна страна, на его взгляд, не стремится начать масштабный конфликт, поскольку победителей в нем не окажется.

Если такая война развернется, в ней наверняка будет применено ядерное оружие, что может грозить человечеству гибелью, добавил Джабаров. Взволнованность Вучича говорит о том, что главы стран осознают — красные линии пройдены, и предсказывать, что будет дальше, сейчас невозможно, пояснил он.

Если крупные державы не смогут договориться и посадить конфликтующие страны за переговорный стол, количество горячих точек в мире будет лишь нарастать, предрек представитель Совфеда.

Ранее президент Сербии сказал о том, что третью мировую войну предотвратить будет сложно, так как она уже развернулась. В частности, долгое время длится борьба за полезные ископаемые, нефть и газ, указал он. Если вспомнить начало первой и второй мировых войн, можно заметить, что они тоже начинались с региональных конфликтов, добавил Вучич.