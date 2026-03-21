В Сумской области дроны ликвидировали майора пограничных войск Украины Сапсая

В Сумской области российский расчет FPV-дронов ликвидировал майора пограничных войск Украины Сергея Сапсая. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10-го погранотряда "Дозор" майор Сергей Сапсай», — говорится в сообщении.

Ранее в Сумской области прогремели взрывы возле стратегических объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, один взрыв был зафиксирован в районе села Шостка у авиабазы ВСУ.