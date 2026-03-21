18:19, 21 марта 2026

В Сумской области ликвидировали украинского офицера

В Сумской области дроны ликвидировали майора пограничных войск Украины Сапсая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Сумской области российский расчет FPV-дронов ликвидировал майора пограничных войск Украины Сергея Сапсая. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10-го погранотряда "Дозор" майор Сергей Сапсай», — говорится в сообщении.

Ранее в Сумской области прогремели взрывы возле стратегических объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, один взрыв был зафиксирован в районе села Шостка у авиабазы ВСУ.

    Последние новости

    Огненный теракт в российском городе попал на видео

    В УПЦ Киевского патриархата избрали нового главу

    В Сумской области ликвидировали украинского офицера

    Названа причина крупного ДТП с бензовозом в Ростовской области

    ЦСКА прервал серию из четырех подряд поражений в РПЛ

    В офисе Орбана назвали возможную атаку ВСУ на «Турецкий поток» нападением на НАТО

    Марка машин Jetta опровергла свой уход из России

    Удар Ирана по британской базе Диего-Гарсия стал демонстрацией силы

    На Украине сообщили о дефиците гречки

    Советские автомобили стали неожиданным хитом в США

    Все новости
