02:03, 21 марта 2026Мир

В Венгрии заявили о военном фанатизме в Еврокомиссии

Сийярто: В Брюсселе возобладал военный фанатизм, но Венгрия против этого
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что в Еврокомиссии (ЕК) возобладал «военный фанатизм» и Брюссель настроен на долгий конфликт. Его слова с митинга 20 марта передают «Известия».

В свою очередь, Венгрия, по его словам, выступает против этого и Будапешт не желает отправлять своих солдат и оружие на Украину, также как и не собирается финансировать Киев за счет средств венгерского населения.

Кроме того, его страна против принятия Украины в состав Европейского союза (ЕС).

Ранее Европейская комиссия (ЕК) начала готовить иски против Венгрии и желает лишить страну права голоса в Совете Европейского союза.

