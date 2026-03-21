01:24, 21 марта 2026

В войне США и Ирана увидели угрозу мировому интернету

Война США и Ирана может нарушить работу мирового интернета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Война США и Ирана может «уронить» мировой интернет. Об этом пишет УНИАН в Telegram-канале.

Уточняется, что под угрозой оказались подводные кабели в Ормузском проливе и Красном море, через которые проходит значительная часть глобального трафика. Агентство подчеркивает, что в случае повреждений ремонт будет почти невозможен из-за боевых действий.

В частности, под ударом также оказались проекты крупных IT-компаний и развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. «Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — отметил американский лидер.

