Стало известно о возможности призывать в ВСУ ограниченно годных младше 25 лет

На Украине территориальные центры комплектования (украинский аналог военкоматов, ТЦК) могут призывать в Вооруженные силы страны (ВСУ) бывших ограниченно годных к службе граждан, даже если те не достигли 25 лет. О такой возможности сообщили «Новости.Live».

Издание напомнило, что сейчас в украинском законодательстве не существует такой категории военнообязанных, а все люди, имевшие статус ограниченно годных, должны были пройти военно-врачебную комиссию для получения нового статуса.

Как отметили журналисты, этот вопрос должен был разрешиться еще в 2024 году, однако президент республики Владимир Зеленский с тех пор так и не подписал соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой.

«Еще в октябре 2024 года ВР приняла закон 3939-IX, запрещающий мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными. Однако президент до сих пор не подписал этот закон, а значит, он не действует», — приводит слова адвоката Юрия Айвазяна издание.

Ранее стало известно, что на Украине стали применять новую схему насильственной мобилизации, к которой привлекаются иностранные наемники. Как сообщило агентство РИА Новости, граждан вывозят в приграничные районы и создают видимость незаконного пересечения границы.