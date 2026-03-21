Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:43, 21 марта 2026

Во Франции решение Орбана по кредиту Украине назвали пощечиной для фон дер Ляйен

Филиппо: Решение Орбана по кредиту Украине стало пощечиной для фон дер Ляйен
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан

Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан нанес поражение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом он написал в соцсети X.

Филиппо назвал решение Орбана по кредиту для Украины пощечиной для фон дер Ляйен и Макрона, отметив, что ЕС рассчитывал загнать венгерского премьера в угол, используя закон о цифровых услугах и механизмы цензуры. Однако, по словам политика, Орбан ответил вето на выделение Киеву 90 миллиардов евро и даже объявил санкции против Украины.

Филиппо добавил, что Словакия последовала примеру Будапешта, а раскол в Евросоюзе усиливается. Евросоюз по итогам саммита признал отсутствие решения по кредиту Киеву из-за отказа Венгрии согласовывать транш без возобновления Украиной поставок топлива по нефтепроводу «Дружба».

Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что ЕС, отказываясь от нефти из РФ, рискует остаться с пустыми заправками, поскольку альтернативные маршруты поставок не смогут восполнить образовавшийся дефицит. По его словам, ненависть к России мешает государствам-членам ЕС признать очевидное: нефть из РФ необходима для энергетической стабильности региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok