Во Франции решение Орбана по кредиту Украине назвали пощечиной для фон дер Ляйен

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан нанес поражение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом он написал в соцсети X.
Филиппо назвал решение Орбана по кредиту для Украины пощечиной для фон дер Ляйен и Макрона, отметив, что ЕС рассчитывал загнать венгерского премьера в угол, используя закон о цифровых услугах и механизмы цензуры. Однако, по словам политика, Орбан ответил вето на выделение Киеву 90 миллиардов евро и даже объявил санкции против Украины.
Филиппо добавил, что Словакия последовала примеру Будапешта, а раскол в Евросоюзе усиливается. Евросоюз по итогам саммита признал отсутствие решения по кредиту Киеву из-за отказа Венгрии согласовывать транш без возобновления Украиной поставок топлива по нефтепроводу «Дружба».
Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что ЕС, отказываясь от нефти из РФ, рискует остаться с пустыми заправками, поскольку альтернативные маршруты поставок не смогут восполнить образовавшийся дефицит. По его словам, ненависть к России мешает государствам-членам ЕС признать очевидное: нефть из РФ необходима для энергетической стабильности региона.