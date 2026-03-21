18:57, 21 марта 2026

Водитель электровелосипеда сбил ребенка на самокате в Москве

В Москве мужчина на электровелосипеде сбил девятилетнего мальчика на самокате
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: канал Прокуратуры Москвы / МАХ

В Ангеловом переулке в Москве (расположен в районе Митино на территории СЗАО) мужчина на электровелосипеде сбил мальчика на механическом самокате. Сообщение об этом разместила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

Пострадавшему ребенку 9 лет, уточняется в сообщении. Сейчас он доставлен в больницу. Другие подробности в публикации не приводятся.

По итогам происшествия начата процессуальная проверка, ход которой контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. В начале марта курьер на электровелосипеде наехал на четырехлетнего мальчика. Ребенок тогда бежал поперек тротуара к матери, которая шла к припаркованному автомобилю. В результате столкновения малыш получил тяжелую травму головы и перелом ноги. Курьер, по словам матери пострадавшего, двигался прямо, не пытаясь объехать ее сына, или затормозить.

