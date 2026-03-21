Женщина попыталась вывезти из России исчезающий вид животного

В Сочи женщина пыталась вывезти в Мексику перекрашенного сервала

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Сочи женщина пыталась вывезти из страны сервала. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Сервал — вид, который находится под угрозой исчезновения. Стоимость особи составила 1,3 миллиона рублей. В прокуратуре сообщили, что женщина хотела перепродать сервала в Мексике. Для этого она покрасила животное, однако таможенники остановили россиянку.

«С учетом позиции государственного обвинителя Сочинской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа», — информирует ведомство.

Ранее таможенники пресекли вывоз из России осколка железного метеорита Алетай.