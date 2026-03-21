Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 21 марта 2026Путешествия

Женщина попыталась вывезти из России исчезающий вид животного

В Сочи женщина пыталась вывезти в Мексику перекрашенного сервала
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Joe Andrews / Unsplash

В Сочи женщина пыталась вывезти из страны сервала. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Сервал — вид, который находится под угрозой исчезновения. Стоимость особи составила 1,3 миллиона рублей. В прокуратуре сообщили, что женщина хотела перепродать сервала в Мексике. Для этого она покрасила животное, однако таможенники остановили россиянку.

«С учетом позиции государственного обвинителя Сочинской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа», — информирует ведомство.

Ранее таможенники пресекли вывоз из России осколка железного метеорита Алетай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok