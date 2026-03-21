Жители одной страны бросились скупать туалетную бумагу

Японцев призвали не скупать туалетную бумагу на фоне ближневосточного кризиса

Власти Японии призвали граждан не скупать туалетную бумагу на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомление местного министерства экономики, торговли и промышленности.

Жители в социальных сетях делились своими опасениями, что будет рост цен на туалетную бумагу, а также риск ее дефицита, как это было во время нефтяного кризиса 1973 года и пандемии коронавируса.

В министерстве отметили, что по данным Японской ассоциации производителей бытовой бумаги, почти вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырьем для ее изготовления являются собранные внутри страны макулатура и целлюлоза. Поэтому опасаться не стоит.

«Просим вас принимать взвешенные решения, основываясь на достоверной информации», — отметили в японском министерстве.

Ранее британские власти испугались, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации не только в Великобритании, но и в остальном мире.