Жители одной страны бросились скупать туалетную бумагу

05:31, 21 марта 2026

Японцев призвали не скупать туалетную бумагу на фоне ближневосточного кризиса
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

Власти Японии призвали граждан не скупать туалетную бумагу на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомление местного министерства экономики, торговли и промышленности.

Жители в социальных сетях делились своими опасениями, что будет рост цен на туалетную бумагу, а также риск ее дефицита, как это было во время нефтяного кризиса 1973 года и пандемии коронавируса.

В министерстве отметили, что по данным Японской ассоциации производителей бытовой бумаги, почти вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырьем для ее изготовления являются собранные внутри страны макулатура и целлюлоза. Поэтому опасаться не стоит.

«Просим вас принимать взвешенные решения, основываясь на достоверной информации», — отметили в японском министерстве.

Ранее британские власти испугались, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации не только в Великобритании, но и в остальном мире.

