08:45, 22 марта 2026

Алаудинов обвинил Евросоюз в ведении войны против России

Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что страны Европы пытаются вести гибридную экономическую войну против России. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов подчеркнул, что о войне Евросоюза против России говорят атаки на компрессорные станции, которые обеспечивают поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции. По его мнению, за этими операциями стоит ЕС и Англия.

«Конечно, интересантами этих всех действий и этой войны является не сама Украина, потому что Украина, она абсолютно не зависит сама от себя», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ сообщил, что располагает данными о подготовке возможного подрыва двух крупных российских газопроводов — «Турецкого потока» и «Голубого потока».

    Последние новости

    В России оценили вероятность мирного соглашения по Украине с Зеленским

    Европейская страна резко сократила поставки вина в Россию

    В США сделали неутешительное заявление о 48-часовом ультиматуме Трампа Ирану

    Кучеров стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

    Экс-советник Трампа высказался об атаке на российский газовоз в Средиземном море

    В российском регионе при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

    Алаудинов обвинил Евросоюз в ведении войны против России

    В Иране ответили на 48-часовой ультиматум Трампа

    В Госдуме назвали преимущество армии России перед западными

    Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    Все новости
