Алаудинов обвинил Евросоюз в ведении войны против России

Алаудинов: Англия и ЕС заинтересованы в атаках на российские газопроводы

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что страны Европы пытаются вести гибридную экономическую войну против России. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов подчеркнул, что о войне Евросоюза против России говорят атаки на компрессорные станции, которые обеспечивают поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции. По его мнению, за этими операциями стоит ЕС и Англия.

«Конечно, интересантами этих всех действий и этой войны является не сама Украина, потому что Украина, она абсолютно не зависит сама от себя», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ сообщил, что располагает данными о подготовке возможного подрыва двух крупных российских газопроводов — «Турецкого потока» и «Голубого потока».