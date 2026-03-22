Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:19, 22 марта 2026

Американский журналист подписал контракт для службы на СВО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали сообщил, что подписал контракт и отправится в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Хелали рассказал, что подписал контракт с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым с позывным Гайдук«. Мне не выпал шанс сражаться под его началом, но я бы пошел с ним хоть куда», — отметил он.

Кроме того, журналист назвал Николаева настоящим патриотом. Хелали сообщил, что находился вместе с военным в Донецке в прошлом месяце. «И он относился ко мне как к брату, несмотря на то, что он был таким выдающимся человеком», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Николаев не выжил, пытаясь спасти раненного украинским дроном подчиненного во время выполнения задач на славянском направлении. По версии публициста Германа Садулаева, Николаев мог отправиться на выручку товарища, осознавая, что его ждет ловушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok