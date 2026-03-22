ТАСС: Журналист из США Хелали подписал контракт и отправится в зону СВО

Независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали сообщил, что подписал контракт и отправится в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Хелали рассказал, что подписал контракт с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым с позывным Гайдук«. Мне не выпал шанс сражаться под его началом, но я бы пошел с ним хоть куда», — отметил он.

Кроме того, журналист назвал Николаева настоящим патриотом. Хелали сообщил, что находился вместе с военным в Донецке в прошлом месяце. «И он относился ко мне как к брату, несмотря на то, что он был таким выдающимся человеком», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Николаев не выжил, пытаясь спасти раненного украинским дроном подчиненного во время выполнения задач на славянском направлении. По версии публициста Германа Садулаева, Николаев мог отправиться на выручку товарища, осознавая, что его ждет ловушка.