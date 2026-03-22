Борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия

20:16, 22 марта 2026Путешествия

Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», подал сигнал бедствия над Ленинградской областью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сейчас борт кружит во Всеволожском районе. Что именно произошло в небе, неизвестно.

По данным канала, Airbus A320-214 выполнял рейс по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург. За ним следят уже более десяти тысяч пользователей онлайн-сервиса по отслеживанию самолетов.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Ленобластью. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

