Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Дрозденко: Силы ПВО сбили 2 дрона над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. За час до этого в регионе объявили воздушную опасность.

Днем в воскресенье, 22 марта, силы ПВО сбили еще семь беспилотников Вооруженных сил Украины над Тульской областью. Незадолго до этого в регионе также объявляли об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.