Над Тульской областью сбили семь дронов

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Тульской областью

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили семь беспилотников ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Губернатор подчеркнул, что разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Также нет пострадавших.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате атаки дрона ВСУ на Брянскую область пострадал один человек. Удар был нанесен по территории сельхозпредприятия.

Также военное ведомство сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 25 украинских дронов над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря.