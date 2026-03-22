12:34, 22 марта 2026Россия

Над Тульской областью сбили семь дронов

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Тульской областью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили семь беспилотников ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Губернатор подчеркнул, что разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Также нет пострадавших.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате атаки дрона ВСУ на Брянскую область пострадал один человек. Удар был нанесен по территории сельхозпредприятия.

Также военное ведомство сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 25 украинских дронов над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря.

    Последние новости

    Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива

    В Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров

    Глава UFC оценил решение судей отдать победу россиянину в бою с англичанином

    Самолет вернулся в российский аэропорт из-за проблемы с двигателем

    Россиянка описала Монголию фразой «дает то, чего сейчас почти нигде не купишь»

    Над Тульской областью сбили семь дронов

    В Португалии раскрыли подробности преступлений ВСУ в Курской области

    Падение американского «Жнеца» показали на видео

    Женщина упала с моста на проезжую часть в центре Москвы

    В России мужчина попал под поезд и выжил

    Все новости
