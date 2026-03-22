Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал мужчина

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Брянскую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Сачковичи. «В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия, к сожалению, ранен сотрудник комплекса», — говорится в сообщении. Уточняется, что его госпитализировали и оказали всю необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над территорией России.