15:13, 22 марта 2026

Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

ВС РФ используют капроновую нить с гайкой для перехвата украинских дронов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бойцы ВС России на константиновском направлении используют самодельное приспособление в виде капроновой нити с гайкой для того, чтобы перехватывать украинские дроны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военнослужащих 4-й бригады группировки войск «Юг».

Издание сообщает, что это приспособление можно установить на дрон благодаря небольшому весу. Работает это следующим образом: нить запутывается в винтах вражеского устройства, после чего БПЛА теряет управление и падает.

Способ достаточно простой, но эффективный. Военные рассказали, что с помощью нити они смогли перехватить около 1,5 тысячи дронов.

Ранее российские военные группировки войск «Север» в районе села Охримовка обнаружили и уничтожили важный для Вооруженных сил Украины пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Последние новости

    «Прогресс МС-33» отправился к МКС

    Россиянина заподозрили в поджоге квартиры и преследовании экс-жены

    Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

    Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

    Москвич обеднел на триллион рублей из-за сбоя в работе банка

    В полетах B-52 увидели предел эффективности США в операции против Ирана

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    Уехавший из РФ актер сериала «Интерны» стал стримером из-за нехватки денег

    Гавайи затопили ливни

    Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха

    Все новости
