Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

ВС РФ используют капроновую нить с гайкой для перехвата украинских дронов

Бойцы ВС России на константиновском направлении используют самодельное приспособление в виде капроновой нити с гайкой для того, чтобы перехватывать украинские дроны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военнослужащих 4-й бригады группировки войск «Юг».

Издание сообщает, что это приспособление можно установить на дрон благодаря небольшому весу. Работает это следующим образом: нить запутывается в винтах вражеского устройства, после чего БПЛА теряет управление и падает.

Способ достаточно простой, но эффективный. Военные рассказали, что с помощью нити они смогли перехватить около 1,5 тысячи дронов.

Ранее российские военные группировки войск «Север» в районе села Охримовка обнаружили и уничтожили важный для Вооруженных сил Украины пункт управления беспилотными летательными аппаратами.