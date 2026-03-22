08:19, 22 марта 2026Мир

Британская атомная подлодка заняла позицию на Ближнем Востоке

DM: Британская атомная подлодка HMS Anson заняла позицию в Аравийском море
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Philip Dulian / Globallookpress.com

Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла на Ближний Восток и заняла позицию в Аравийском море. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что субмарина оснащена наземными ракетами Tomahawk Block IV с дальностью удара до тысячи миль, а также тяжелыми торпедами Spearfish.

Подлодка вышла из австралийского порта Перт 6 марта и заняла позицию «в глубоких водах северной части Аравийского моря», говорится в статье.

Издание пишет, что это может означать возможную атаку британских Военно-морских сил на Иран в случае эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Последние новости

    В России оценили вероятность мирного соглашения по Украине с Зеленским

    Европейская страна резко сократила поставки вина в Россию

    В США сделали неутешительное заявление о 48-часовом ультиматуме Трампа Ирану

    Кучеров стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

    Экс-советник Трампа высказался об атаке на российский газовоз в Средиземном море

    В российском регионе при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

    Алаудинов обвинил Евросоюз в ведении войны против России

    В Иране ответили на 48-часовой ультиматум Трампа

    В Госдуме назвали преимущество армии России перед западными

    Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    Все новости
