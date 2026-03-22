Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 22 марта 2026Мир

Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Представители двух стран Персидского залива, Катара и Омана, начали переговоры с Ираном по вопросу возможного прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«Катарские и оманские чиновники начали контактировать с Ираном о возможном прекращении огня на этой неделе после того, как они пришли к выводу, что огромная военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время», — указано в сообщении.

Представители Ирана в ответ на предложения Катара и Омана ответили, что пойдут на взаимодействие только после того, как США и Израиль прекратят атаки.

Ранее команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Как отмечает Axios, возможное мирное соглашение должно предусматривать возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАСА заявило о неполадках на «Прогрессе»

    Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы

    В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

    Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

    Удар Ирана по району ядерного центра в Израиле объяснили

    В «Азове» выступили с дерзким призывом к украинским военным

    В Иране заявили о «предупредительном выстреле» в сторону Британии

    Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России

    Киевляне массово бросились скупать гречку

    Стала известна судьба пропавшего в Карелии мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok