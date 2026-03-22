Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

WP: Катар и Оман начали переговоры с Ираном по вопросу прекращения огня

Представители двух стран Персидского залива, Катара и Омана, начали переговоры с Ираном по вопросу возможного прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«Катарские и оманские чиновники начали контактировать с Ираном о возможном прекращении огня на этой неделе после того, как они пришли к выводу, что огромная военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время», — указано в сообщении.

Представители Ирана в ответ на предложения Катара и Омана ответили, что пойдут на взаимодействие только после того, как США и Израиль прекратят атаки.

Ранее команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Как отмечает Axios, возможное мирное соглашение должно предусматривать возобновление судоходства через Ормузский пролив.