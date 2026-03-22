21:52, 22 марта 2026

Во Франции сделали тревожный прогноз из-за конфликта на Ближнем Востоке

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Экономике Франции грозит крах из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что противостояние США и Израиля с Ираном привело к резкому росту цен на судовое дизельное топливо, в результате чего французское рыболовство «находится на пути к полной остановке».

«То же самое касается фермеров, дальнобойщиков и вскоре — миллионов домохозяйств и предприятий. Беспрецедентный шок, резкий обвал экономики», — написал политик.

Он подчеркнул, что Франция движется к «чрезвычайно жесткому энергетическому, экономическому и социальному шоку», призвав правительство страны предпринять меры, чтобы миллионы граждан не оказались в нищете.

Ранее аналогичные опасения выразили власти Британии. Премьер-министр страны Кир Стармер выступил с заявлением, в котором говорилось, что удары Ирана могут еще больше усилить кризис в регионе и усугубить экономические последствия, ощущаемые в Великобритании и во всем мире.

