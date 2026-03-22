Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 22 марта 2026Мир

Евросоюз угодил в «ловушку» Орбана

Politico: ЕС угодил в ловушку Орбана и теперь подыгрывает ему на выборах
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Критики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявляют, что Евросоюз (ЕС) угодил в ловушку политика и теперь невольно подыгрывает ему на выборах. Об этом пишет Politico.

12 апреля в Венгрии пройдут десятые выборы в парламент страны. Противники Орбана отмечают, что план политика по росту собственной репутации в глазах избирателей почти реализован.

По их мнению, «накинувшиеся» на Орбана европейские лидеры сыграли премьеру страны на руку. Теперь в глазах венгерского народа он выглядит единственным, кто не боится пойти против всего объединения, чтобы защитить интересы Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Киеву и Брюсселю не удастся запугать Венгрию. Он подчеркнул, что страна знает уровень украинских угроз и не страшится их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили вероятность мирного соглашения по Украине с Зеленским

    Россиянка отсудила у мебельной компании крупную сумму за бракованный диван

    Евросоюз угодил в «ловушку» Орбана

    Российская тревел-блогерша назвала страны для комфортного отдыха на замену Турции

    Трихолог сравнила грязную расческу с ободком унитаза

    Стало известно о новом участнике в переговорах по Украине

    В Иране назвали условие безопасного прохода судов через Ормузский пролив

    Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

    ВС России ударили по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум

    Пьяный подросток во время застолья напал с ножом на подругу матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok