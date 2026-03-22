14:56, 22 марта 2026Мир

Гавайи затопили ливни

Гавайи уходят под воду из-за рекордных за последние 20 лет ливней
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Terray Sylvester / Reuters

Гавайи (штат США) уходят под воду из-за ливней — выпавшие осадки оказались рекордными за последние 20 лет. Об этом в воскресенье, 22 марта, пишет «360».

По данным издания, под водой оказались целые районы Оаху. Властям пришлось эвакуировать около 5,5 тысячи человек. Дороги на острове перекрыты, жителей из опасных зон вывозят спасатели. Повреждения получили дома и инфраструктура. В штате сохраняется риск новых подтоплений и оползней, так как осадки не прекращаются.

Ранее россиянка оказалась на затопленном ливнями индонезийском острове Бали. Она описала ситуацию в стране фразой «кажется, дома вот-вот развалятся».

