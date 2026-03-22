Гавайи затопили ливни

Гавайи уходят под воду из-за рекордных за последние 20 лет ливней

Гавайи (штат США) уходят под воду из-за ливней — выпавшие осадки оказались рекордными за последние 20 лет. Об этом в воскресенье, 22 марта, пишет «360».

По данным издания, под водой оказались целые районы Оаху. Властям пришлось эвакуировать около 5,5 тысячи человек. Дороги на острове перекрыты, жителей из опасных зон вывозят спасатели. Повреждения получили дома и инфраструктура. В штате сохраняется риск новых подтоплений и оползней, так как осадки не прекращаются.

