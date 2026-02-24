Потоп в популярной у россиян стране описали фразой «дома вот-вот развалятся»

Россиянка описала ситуацию на затопленном Бали фразой «дома вот-вот развалятся»

Россиянка оказалась на затопленном ливнями индонезийском острове Бали и описала ситуацию в стране фразой «кажется, дома вот-вот развалятся». Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички по имени Полина, на острове невозможно вести обычную жизнь в таких условиях — трудно выезжать из дома, рассчитывать время, ходить в супермаркеты. Более того, курьеры отказываются доставлять продукты в такую погоду, хотя в районе Улувату, где она живет, нет сильных подтоплений.

«Кажется, что балийские дома вот-вот развалятся. Все ходит ходуном, все хлипкое.<...> Конечно, ощущения неприятные. Отдыхом это назвать трудно. Люди, которые приезжают сюда зимой именно в отпуск, скорее всего, сильно разочаровываются, потому что дожди могут затянуться», — рассказала москвичка.

На Бали начался сезон дождей: улицы оказались затоплены настолько, что люди сплавляются по ним на лодках. В пляжных районах острова ввели наивысший уровень погодной опасности.