Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:17, 24 февраля 2026ПутешествияЭксклюзив

Потоп в популярной у россиян стране описали фразой «дома вот-вот развалятся»

Россиянка описала ситуацию на затопленном Бали фразой «дома вот-вот развалятся»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Россиянка оказалась на затопленном ливнями индонезийском острове Бали и описала ситуацию в стране фразой «кажется, дома вот-вот развалятся». Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички по имени Полина, на острове невозможно вести обычную жизнь в таких условиях — трудно выезжать из дома, рассчитывать время, ходить в супермаркеты. Более того, курьеры отказываются доставлять продукты в такую погоду, хотя в районе Улувату, где она живет, нет сильных подтоплений.

«Кажется, что балийские дома вот-вот развалятся. Все ходит ходуном, все хлипкое.<...> Конечно, ощущения неприятные. Отдыхом это назвать трудно. Люди, которые приезжают сюда зимой именно в отпуск, скорее всего, сильно разочаровываются, потому что дожди могут затянуться», — рассказала москвичка.

На Бали начался сезон дождей: улицы оказались затоплены настолько, что люди сплавляются по ним на лодках. В пляжных районах острова ввели наивысший уровень погодной опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

    В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

    Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

    Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

    Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

    «Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

    Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok