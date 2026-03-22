К мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокусе» принесли цветы

Неравнодушные люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Сегодня, 22 марта 2026 года, исполнилось два года с момента трагедии. Утром мемориал в Красногорске украсили свежими розами и гвоздиками, чтобы почтить память жертв. На входе на территорию установлены металлодетекторы, у мемориала дежурят волонтеры.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, находящихся в нем. В результате стрельбы и последующего поджога пострадали 609 человек. Жертвами нападения стали 149 посетителей, еще один человек пропал без вести.

12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, к пожизненному лишению свободы. Другие подельники получили сроки от 19 до 22 лет — адвокаты потерпевших настаивают на необходимости ужесточения приговора для них.

