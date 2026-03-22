Киевляне массово бросились скупать гречку

ТСН: В Киеве цена гречки достигла рекордных 80 гривен за килограмм

В Киеве цена гречневой крупы достигла рекордного значения — 80 гривен (1,82 доллара) за килограмм. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По его данным, в марте средняя стоимость гречки составила 54 гривны, но сейчас сложно найти в магазинах крупу по такой цене. В публикации отмечается, что киевляне начали массово скупать крупу в супермаркетах на фоне роста ее стоимости.

Ранее издание «Страна.ua» писало о дефиците гречки на Украине. Сообщалось, что на нее появился «панический спрос», а самые дешевые рис и гречка уже исчезли из продажи.