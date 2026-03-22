Лидер демократов призвал к смене режима в США

Лидер демократов в палате представителей США Джеффрис призвал сменить режим

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис в соцсети Х призвал к смене политического режима в Америке.

«Нам необходима смена режима в Америке», — заявил он.

Демократ пояснил это тем, что президент Дональд Трамп и «радикалы-республиканцы» начали необдуманную войну на Ближний Восток. Он подчеркнул, что из-за этого резко выросли цены на бензин, миллиарды долларов расходуются впустую, а сама США стала менее безопасной.

Ранее стало известно, что демократы в Конгрессе хотят помешать Трампу вести боевые действия, применив закон о военных полномочиях — резолюцию времен войны во Вьетнаме, которая ограничивает возможности президента развертывать войска без одобрения законодателей.