17:42, 22 марта 2026

Любителей шампанского предупредили о двойной опасности

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ievgenii Meyer / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил любителей шампанского и крепленых вин о двойной опасности этих напитков для здоровья. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

«Игристые вина, в том числе шампанское, опасны наличием углекислоты. Пузырьки газа раздражают слизистую желудка, расширяют сосуды и доставляют спирт в кровь с утроенной скоростью. Также в таких напитках содержатся сахар и кислоты, которые вызывают брожение в кишечнике и, как следствие, сильную интоксикацию и тяжелое похмелье», — объяснил Тюрин.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Десертные вина, такие как портвейн или вермут, опасны своей обманчивостью, добавил врач. По его словам, сладость этих напитков перебивает вкус спирта. Из-за этого человек может легко выпить бутылку крепленого вина и даже не заметить, что употребил дозу этанола, эквивалентную 150-200 граммам водки. Кроме того, сахар в вине провоцирует резкие скачки инсулина и значительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.

Ранее Тюрин определил самый опасный для здоровья вид алкоголя. По его словам, лидером по степени опасности является нелегальное спиртное.

    Последние новости

    Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

    Минфин США оценил доходы России на фоне ослабления санкций Вашингтона

    Захарова высказалась о попытках героизировать украинских нацистов на Западе

    В ФРГ раскрыли скрываемую Западом горькую реальность

    Редкий дрон «Клин» показали на фото

    «Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ

    В Иране заявили о последствиях атак на электростанции страны

    В Крыму объяснили желание Киева взять Черное море необходимостью выманить деньги

    Любителей шампанского предупредили о двойной опасности

    Дилер отказал россиянке в полной компенсации за бракованную китайскую машину

    Все новости
