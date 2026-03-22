08:21, 22 марта 2026Путешествия

Маршрут пропавшей семьи Усольцевых назвали простым

Управляющий турбазой «Геосфера» Балашов назвал простым маршрут семьи Усольцевых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Управляющий туристической базы «Геосфера» Денис Балашов прокомментировал маршрут в горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, на котором в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых. Его слова приводит ТАСС.

Балашов назвал простым маршрут семьи Усольцевых и отметил, что он не требует специальной подготовки. «Маршруты на горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье являются популярными среди туристов и одними из самых простых», — сказал он

В сентябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход в Красноярском крае и пропали. Сведения о том, что были найдены их останки, опровергли.

