На Украине рассказали о возможном «финте» Зеленского в Иране

Килинкаров: Зеленский может провернуть финт и направить украинских бойцов в Иран

Президент Украины Владимир Зеленский может усиливать мобилизацию в стране для того, чтобы предоставить свои услуги Соединенным Штатам в Иране. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью информационной службе «Вести».

Он назвал Зеленского авантюристом, которому плевать на украинцев.

«Я не исключаю, что, возможно, усиление мобилизации, может, и связано с тем, что Зеленский захочет провернуть такой финт и в случае начала наземной операции предоставить свои услуги [президенту США] Дональду Трампу в виде украинских военных», — высказался Килинкаров.

Ранее востоковед Каринэ Геворгян допустила, что переброска десантников США на Ближний Восток может иметь под собой иную задачу, чем проведение наземной операции в Иране. Реальной причиной может стать вывоз незарегистрированного оружия, считает она.