На Украине заявили о новой военной стратегии против России

На Украине заявили, что военная стратегия против России может быть пересмотрена

Военная стратегия Украины против России может быть пересмотрена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявляет Telegram-канал «Страна.ua».

По данным канала, Европа, как главный спонсор Украины, может пойти на нормализацию отношений с Россией, вынудив Киев пересмотреть военную стратегию. В частности, отмечается, что дальнейшее затягивание войны на Украине «несет риск серьезного ухудшения переговорных позиций украинских властей».

«Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Украине встревожились после слов президента США Дональда Трампа о помощи Киева. Глава Белого дома, в частности, заявил, что Вашингтону не нужна помощь Киева в отражении атак на Ближнем Востоке.