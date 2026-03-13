На Украине встревожились после слов Трампа о помощи Киева

«Страна»: Трамп поставил крест на стратегии Зеленского по Ближнему Востоку

Слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Киев никак не помогает Вашингтону, стали ударом для стратегии президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест», — говорится в сообщении.

Глава США заявил, что Украина никак не помогает Штатам отражать удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Ирана, а также указал, что Вашингтону не нужна помощь Киева в отражении атак.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, комментируя это высказывание, отметил, что отказ Трампа Зеленскому в помощи говорит о том, что у Киева «шарик самопиара лопнул».