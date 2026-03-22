На Западе рассказали о росте разногласий среди союзников Украины на фоне конфликта в Иране

Меркурис: Из-за конфликта в Иране растут разногласия среди союзников Киева в ЕС

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала рассказал о росте разногласий среди союзников Украины на фоне конфликта в Иране.

«Европейцы пока сохраняют солидарность вокруг нарратива <…> "больше оружия, Украина побеждает". Но, похоже, из-за конфликта в Иране она может начать распадаться», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в Бельгии находится Евросоюз и штаб-квартира НАТО, поэтому это важная страна для ЕС. В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, по его мнению, озвучивает то, о чем думают и другие европейские лидеры: о том, что Россию не получится победить ни с США, ни тем более без них, а американцы не планируют ввязываться в конфликт на Украине.

При этом Меркурис считает требования Москвы справедливыми, поскольку там требуют от Запада устранить «коренные причины конфликта» и разговаривать на равных.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

