Названа причина раскола в отношениях США и Европы

Эксперт Дудаков: Раскол в отношениях США и ЕС случился из-за торговых войн

Названа причина раскола в отношениях США и Евросоюза (ЕС). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, это случилось из-за торговых войн американского президента Дональда Трампа и его желания присвоить себе Гренландию. Эти же причины спровоцировали отказ Европы от помощи США в конфликте на Ближнем Востоке, добавил он.

«Трансатлантический раскол между США и Европой образовался не сегодня и не вчера. Он проявляется уже как минимум с момента инаугурации Дональда Трампа, а в каких-то аспектах еще и до этого. У европейцев очень много обид и травм накопилось за прошлый год», — подчеркнул Дудаков.

Он отметил, что в ЕС надеются на то, что участие Трампа в ближневосточном конфликте ослабит позиции Трампа внутри США. «Время работает на стороне европейцев — им можно подождать полгода до предстоящих выборов в конгресс, на которых, скорее всего, разгромно побеждают демократы, после чего Трамп превращается в хромую утку и все его попытки надавить на Европу уже точно ничем не закончатся», — заключил американист.

Ранее сообщалось, что чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева.