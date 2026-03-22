Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 22 марта 2026

Названа причина раскола в отношениях США и Европы

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Названа причина раскола в отношениях США и Евросоюза (ЕС). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, это случилось из-за торговых войн американского президента Дональда Трампа и его желания присвоить себе Гренландию. Эти же причины спровоцировали отказ Европы от помощи США в конфликте на Ближнем Востоке, добавил он.

«Трансатлантический раскол между США и Европой образовался не сегодня и не вчера. Он проявляется уже как минимум с момента инаугурации Дональда Трампа, а в каких-то аспектах еще и до этого. У европейцев очень много обид и травм накопилось за прошлый год», — подчеркнул Дудаков.

Он отметил, что в ЕС надеются на то, что участие Трампа в ближневосточном конфликте ослабит позиции Трампа внутри США. «Время работает на стороне европейцев — им можно подождать полгода до предстоящих выборов в конгресс, на которых, скорее всего, разгромно побеждают демократы, после чего Трамп превращается в хромую утку и все его попытки надавить на Европу уже точно ничем не закончатся», — заключил американист.

Ранее сообщалось, что чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогресс МС-33» отправился к МКС

    «Спартак» впервые за шесть лет обыграл «Оренбург» на выезде

    На Украине заявили о новой военной стратегии против России

    Россиянина заподозрили в поджоге квартиры и преследовании экс-жены

    Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

    Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

    Москвич обеднел на триллион рублей из-за сбоя в работе банка

    В полетах B-52 увидели предел эффективности США в операции против Ирана

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    Уехавший из РФ актер сериала «Интерны» стал стримером из-за нехватки денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok