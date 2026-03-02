Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 2 марта 2026Мир

ЕС обеспокоился влиянием ударов по Ирану на поставки для Украины

Bloomberg: В ЕС обеспокоены влиянием операции США в Иране на поставки для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Европейские чиновники обеспокоены тем, что большое количество боеприпасов, используемых в ходе американских и израильских ударов по Ирану, может повлиять на американские запасы и способность Вашингтона продавать оружие Украине», — говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, ЕС стремится к тому, чтобы США продолжали участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, а также укрепляли собственные ресурсы в области противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что США стремятся закончить военную операцию против Ирана в короткие сроки по причине быстрого истощения запасов ракет и других боеприпасов. По данным газеты The Wal Street Journal, конкретный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, однако опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что они расходуются быстро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Россия поблагодарила азербайджанцев

    Дочь экс-сенатора от Чечни Джабраилова связала его смерть с Эпштейном и Трампом

    Адвокат рассказал о «сложностях» Джабраилова с налоговой

    Министр войны США высказался об американских солдатах в Иране

    Российское «Изделие 30» засняли вблизи

    Стали известны детали последнего дня бизнесмена Джабраилова

    Испания выступила против США

    Москвичи увидят сближение Венеры и Сатурна

    Застрявших в ОАЭ россиян вывезут в ближайшие дни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok