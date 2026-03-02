ЕС обеспокоился влиянием ударов по Ирану на поставки для Украины

Bloomberg: В ЕС обеспокоены влиянием операции США в Иране на поставки для Киева

Чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Европейские чиновники обеспокоены тем, что большое количество боеприпасов, используемых в ходе американских и израильских ударов по Ирану, может повлиять на американские запасы и способность Вашингтона продавать оружие Украине», — говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, ЕС стремится к тому, чтобы США продолжали участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, а также укрепляли собственные ресурсы в области противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что США стремятся закончить военную операцию против Ирана в короткие сроки по причине быстрого истощения запасов ракет и других боеприпасов. По данным газеты The Wal Street Journal, конкретный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, однако опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что они расходуются быстро.