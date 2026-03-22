19:36, 22 марта 2026Мир

Орбан назвал причину полного разорения Европы

Орбан: Конфликт на Украине приведет к полному разорению Европы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт на Украине приведет Европу к полному разорению. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Орбан убежден: представители Германии заблуждаются, когда говорят, что европейские страны смогут финансировать Украину дольше, чем Россия продолжать участие в этом конфликте. «Такова немецкая логика. Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас», — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Киеву и Брюсселю не удастся запугать их. Он заверил, что страна знает уровень украинских угроз и не страшится их.

