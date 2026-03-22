04:01, 22 марта 2026Мир

Поврежденный российский газовоз решили отбуксировать в Ливию

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Поврежденный российский газовоз Arctic Metagaz решили отбуксировать в Ливию, об этом сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что судно дрейфует в сторону побережья Ливии и требует оперативного принятия мер во избежание нанесения ущерба экологии.

«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после координации с соответствующими органами, прежде всего с Управлением портов», — отметили в NOC.

Во вторник, 3 марта, безэкипажные катера Украины атаковали с территории Ливии российское судно, перевозившее сжиженный природный газ (СПГ). В этот момент танкер находился в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта в Средиземном море, сообщили в Минтрансе.

