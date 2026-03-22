21:21, 22 марта 2026

Раскрыта следующая цель Ирана после удара по израильскому городу с ядерным объектом

Дудаков допустил удары Ирана по бункерам руководства Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

Иран атаковал ракетами город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны, а также еще один город в южной части государства — Арад. Политолог Малек Дудаков в разговоре с «МК» назвал новые удары Тегерана показательными.

Комментируя атаки, эксперт выразил мнение, что израильская система противовоздушной обороны (ПВО) либо «окончательно выдохлась», либо Тель-Авив экономит запасы зенитных ракет. По мнению Дудакова, Тегеран тестирует остатки очаговой системы ПВО Израиля. «И если Иран получил сигнал о том, что эту очаговую систему ПВО уже вполне легко и свободно можно пробивать, то, конечно, следующие удары будут еще более жесткими», — делает вывод он.

США хотят сменить власть в Иране с помощью военной операции и оппозиции. Кто способен занять место религиозных лидеров?
США хотят сменить власть в Иране с помощью военной операции и оппозиции.Кто способен занять место религиозных лидеров?
Политолог заявил, что произошедшее — очень серьезная эскалация и тревожный сигнал для израильского военно-политического руководства. «Потому что точно так же Иран имеет возможность бить и по правительственным бункерам, где сейчас прячется израильская элита в надежде, что ее эта война не затронет. Хотя всем очевидно, что рано или поздно и на ней это, конечно, очень болезненно отзовется», — отметил Дудаков.

Ранее стало известно, что Иран нанес удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива. Целью удара в Иране назвали как сами емкости, так и места дислокации заправочных воздушных судов, обслуживающих «вражеские военные истребители»

