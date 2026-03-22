02:28, 22 марта 2026Мир

Иран ударил по городу на юге Израиля, где находится ядерный центр. Тегеран ответил на атаки по комплексу обогащения урана и АЭС

Марина Совина (ночной редактор)

Иран атаковал ракетами город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны.

Зафиксировано падение обломков в результате перехвата ракеты. Момент падения сняли на видео очевидцы. На месте возник пожар. Пострадало около 20 человек, в том числе 10-летний ребенок получил осколочные ранения средней тяжести.

Позднее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 47. Телеканал Al Araby заявил о том, что одна из ракет попала в здание и опубликовал кадры возгорания. Канал также сообщил о серии ударов республики в направлении пустыни Негев, где расположен Центр ядерных исследований.

«Ему нужна быстрая победа» Когда закончится война в Иране, на какой итог надеются в США и чем опасен для Трампа затяжной конфликт?
США хотят сменить власть в Иране с помощью военной операции и оппозиции. Кто способен занять место религиозных лидеров?
Иран атаковал баллистической ракетой еще один город в южной части Израиля

Под удар попал город Арад. Он находится в 24 километрах от Димоны. По сообщениям израильской газеты Israel Hayom и других местных СМИ, ракета попала по жилому зданию. Оно обрушилось, под завалами оказались люди.

Как уточнила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA), ранения получили порядка 30 человек. Позднее число пострадавших увеличилось.

После ракетного обстрела... Арада медики оказывают помощь и эвакуируют в больницы ... 59 пострадавших, включая шесть раненых в тяжелом состоянии, 13 в состоянии средней тяжести и 40 в легком состоянии

MDA

Днем 21 марта стало известно, что Иран нанес удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива. Целью удара в Иране назвали как сами емкости, так и места дислокации заправочных воздушных судов, обслуживающих «вражеские военные истребители».

Атака на Димону стала ответом на удар по объекту в Натанзе

Канал Al Araby со ссылкой на государственное телевидение Ирана также отметил, что атака на Димону стала ответом на удар по объекту в Натанзе и АЭС «Бушер».

США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе 21 марта. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на объект в Натанзе — бесцеремонное нарушение международного права, Уставов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), профильных резолюций Совбеза всемирной организации и Генконференции агентства.

17 марта сообщалось о падении снаряда на территорию иранской атомной электростанции «Бушер». В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что подобные действия противоречат всем международным нормам, которые касаются военных атак на ядерные объекты и их неприкосновенности.

«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
Израиль отрицает причастность к атаке на ядерный объект в Натанзе

Удары по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе, нанесенные сегодня утром, были осуществлены Соединенными Штатами, а не Израилем. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Times of Israel.

Армия обороны Израиля заявляет, что не наносила никаких ударов в этом районе и не может комментировать действия США в условиях войны

ЦАХАЛ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о проведении одной из самых мощных бомбардировок в Иране. Речь шла об уничтожении военных целей на острове Харк.

