Раскрыта судьба россиянки после крушения катера на Мальдивах

Идамкин: Россиянка выжила при крушении катера с туристами на Мальдивах

Россиянка выжила при крушении скоростной лодки, которая перевернулась вместе с туристами у одного из островов Мальдивского архипелага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Мале Алексея Идамкина.

По словам дипломата, за помощью в генконсульство России женщина не обращалась.

Все произошло возле острова Фелиду. Катер набрал большую скорость и перевернулся. На его борту находились семь человек — россиянка, британка и пять мужчин из Индии. В результате пятеро человек упали в воду, в том числе и гражданка России. Двоих из них до сих пор ищут.

Ранее сообщалось, что среди упавших за борт оказался автогонщик и чемпион по ралли Хари Сингх.

