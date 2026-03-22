04:40, 22 марта 2026

Стало известно о катастрофе из-за удара Ирана по Катару

Аналитик Крук: Удар Ирана по СПГ-комплексу Катара нанес ущерб на пять лет
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что ответный удар Иран по газовой инфраструктуре Катара причинил ущерб на несколько лет. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По мнению Крука, ситуация вокруг Ирана усугубилась после атаки на иранскую часть газового месторождения Южный Парс и удара по СПГ-комплексу в Катаре.

«Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. <…> Они сходят с ума. Они действительно разозлились», — допустил аналитик.

Ранее Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, который находится в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб.

