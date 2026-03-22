Стало известно о последнем предупреждении арабских стран Ирану

Глава МИД Турции Фидан: Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по их территории. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

Фидан сообщил, что страны Персидского залива задаются вопросом, почему Иран целится по их территории. Государства подчеркивают, что не имеют отношения к этой войне. По словам министра, при продолжении ударов они примут ответные меры.

Ранее Фидан назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана. По его мнению, война в Персидском заливе продлится минимум две-три недели.