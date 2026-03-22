Бывший СССР
06:51, 22 марта 2026

Стало известно о пропаже украинской роты под Харьковом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Переброшенная из-под Славянска в Харьковскую область рота 129-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что украинская рота пропала без вести при попытке форсировать Северский Донец. Источник в российских силовых структурах рассказал, что это удалось обнаружить при изучении документов.

«Анализ некрологов показал, что из Славянска на данный участок фронта была переброшена рота 129-й отдельной бригады теробороны, которая практически в полном составе "пропала без вести", пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», — отметил он.

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих из новосформированной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ пропала без вести в Мирополье в Сумской области.

