Стало известно о пропаже украинской роты под Харьковом

ТАСС: Рота ВСУ пропала под Харьковом при попытке форсировать Северский Донец

Переброшенная из-под Славянска в Харьковскую область рота 129-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что украинская рота пропала без вести при попытке форсировать Северский Донец. Источник в российских силовых структурах рассказал, что это удалось обнаружить при изучении документов.

«Анализ некрологов показал, что из Славянска на данный участок фронта была переброшена рота 129-й отдельной бригады теробороны, которая практически в полном составе "пропала без вести", пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», — отметил он.

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих из новосформированной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ пропала без вести в Мирополье в Сумской области.