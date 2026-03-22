Стало известно об исчезновении украинских военных после обучения в Польше

В Сумской области пропали украинские военные, несколько недель назад прошедшие подготовку в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что речь идет о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас никто из военных оккупантов подразделения не выходит на связь с близкими, добавил информатор.

Ранее сообщалось, что переброшенная из-под Славянска в Харьковскую область рота 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ пропала без вести. Об этом заявил источник в российских силовых структурах.