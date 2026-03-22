Бывший СССР
07:59, 22 марта 2026

Стало известно об исчезновении украинских военных после обучения в Польше

РИА Новости: Прошедшие подготовку в Польше солдаты ВСУ пропали в Сумской области
Марина Совина
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Сумской области пропали украинские военные, несколько недель назад прошедшие подготовку в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что речь идет о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас никто из военных оккупантов подразделения не выходит на связь с близкими, добавил информатор.

Ранее сообщалось, что переброшенная из-под Славянска в Харьковскую область рота 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ пропала без вести. Об этом заявил источник в российских силовых структурах.

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    Британская атомная подлодка заняла позицию на Ближнем Востоке

    Летящую в огненном облаке на столицу Израиля боеголовку удалось заснять

    Стало известно об исчезновении украинских военных после обучения в Польше

    В Минобороны отчитались об отражении ночной атаки украинских беспилотников

    Жених Лерчек рассказал о ее лечении от рака

    Юрист оценил необходимость изменить название группы «Иванушки International»

    Музыкальный критик высказался о концертах Долиной

    Американский журналист подписал контракт для службы на СВО

    В Киеве назвали русский язык «языком доверительного общения»

    Все новости
