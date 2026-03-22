23:05, 21 марта 2026

Стримерша умерла в прямом эфире на глазах у тысяч зрителей

Китайская стримерша Ван Ефэй умерла в прямом эфире на глазах у тысяч зрителей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Стримерша Ван Ефэй из Китая, известная под псевдонимом Сестра Ван Чжа, умерла во время прямого эфира. Трансляцию смотрели тысячи зрителей, сообщает People.

Женщина вела стрим по продаже одежды из магазина. Спустя примерно полчаса у нее сильно заболела голова — на это она пожаловалась своим зрителям, — также она обратилась к сотрудникам магазина с просьбой вызвать скорую помощь, предупредив, что сейчас потеряет сознание. Буквально через несколько секунд это произошло.

На место прибыли медики — они госпитализировали стримершу, однако спасти ее не удалось. Уточняется, что у нее диагностировали кровоизлияние в ствол мозга — это одна из наиболее тяжелых форм инсульта. Ефэй уделяла работе и прямым трансляциям примерно по 11 часов в день и плохо спала. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

Ранее российские геймеры устроили игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина предрек ЕС кризис с топливом в ближайшее время

    «Большинство крутит пальцем у виска». Президент Молдавии предложила объединить страну с Румынией. Как на это реагируют молдаване?

    Shaman рассказал о своем рационе

    Мизулина сообщила о проблемах с доступом в интернет

    В Венгрии прокомментировали публикации о звонках Сийярто Лаврову

    Нехватку бойцов ВСУ компенсируют роботами

    Стало известно о конфликте между Зеленским и Будановым

    Врач российского футбольного клуба спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

    Задержаны еще двое подозреваемых по делу о расправе над московской предпринимательницей

    В России создадут «углубленную» версию единого учебника истории

    Все новости
