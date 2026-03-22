Стримерша умерла в прямом эфире на глазах у тысяч зрителей

Китайская стримерша Ван Ефэй умерла в прямом эфире на глазах у тысяч зрителей

Стримерша Ван Ефэй из Китая, известная под псевдонимом Сестра Ван Чжа, умерла во время прямого эфира. Трансляцию смотрели тысячи зрителей, сообщает People.

Женщина вела стрим по продаже одежды из магазина. Спустя примерно полчаса у нее сильно заболела голова — на это она пожаловалась своим зрителям, — также она обратилась к сотрудникам магазина с просьбой вызвать скорую помощь, предупредив, что сейчас потеряет сознание. Буквально через несколько секунд это произошло.

На место прибыли медики — они госпитализировали стримершу, однако спасти ее не удалось. Уточняется, что у нее диагностировали кровоизлияние в ствол мозга — это одна из наиболее тяжелых форм инсульта. Ефэй уделяла работе и прямым трансляциям примерно по 11 часов в день и плохо спала. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

