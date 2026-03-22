00:34, 22 марта 2026

Тегеран предложил помочь Евросоюзу отстоять Гренландию

Марина Совина
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Страны Евросоюза могут обратиться к Тегерану, если те не cмогут отстоять Гренландию перед США, заявил командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA.

«Если вы не способны отстоять Гренландию — позовите нас, мы придем», — предложил он.

Ранее стало известно, что Дания вела подготовку к войне с США в Гренландии. На остров были отправлены саперы с взрывчаткой. Им следовало в случае вторжения уничтожить взлетно-посадочные полосы на аэродромах в Нууке и Кангерлуссуаке, чтобы не допустить высадки американских войск.

