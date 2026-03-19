Стало известно о подготовке Дании к войне с США

DR: Дания готовилась к войне с США в Гренландии

Дания вела подготовку к войне с США в Гренландии. Об этом сообщает Danmarks Radio (DR).

На остров были отправлены саперы с взрывчаткой. Им следовало в случае вторжения уничтожить взлетно-посадочные полосы на аэродромах в Нууке и Кангерлуссуаке, чтобы не допустить высадки американских войск. Кроме того, спешно формировались запасы крови для оказания помощи возможным раненым.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Дании нужно «спать с одним открытым глазом» из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. В свою очередь, американский министр энергетики Крис Райт объяснил, что у главы Белого дома якобы никогда не было планов вторжения в Гренландию. По словам чиновника, такая риторика нынешней администрации США была выбрана для того, чтобы побудить Европу укреплять оборону, развиваться и быть более сильными партнерами.