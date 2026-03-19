Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 19 марта 2026

Стало известно о подготовке Дании к войне с США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Дания вела подготовку к войне с США в Гренландии. Об этом сообщает Danmarks Radio (DR).

На остров были отправлены саперы с взрывчаткой. Им следовало в случае вторжения уничтожить взлетно-посадочные полосы на аэродромах в Нууке и Кангерлуссуаке, чтобы не допустить высадки американских войск. Кроме того, спешно формировались запасы крови для оказания помощи возможным раненым.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Дании нужно «спать с одним открытым глазом» из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. В свою очередь, американский министр энергетики Крис Райт объяснил, что у главы Белого дома якобы никогда не было планов вторжения в Гренландию. По словам чиновника, такая риторика нынешней администрации США была выбрана для того, чтобы побудить Европу укреплять оборону, развиваться и быть более сильными партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok