Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 22 марта 2026

В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Megan Varner / Reuters

В работе американских аэропортов произошли сбои на фоне частичного шатдауна. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США в соцсети X.

«Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьезными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами», — говорится в сообщении. Ведомство возложило ответственность за хаос «на плечи демократов».

Ранее над Техасом и Нью-Мексико закрыли воздушное пространство. Это произошло из-за планов Пентагона провести испытания лазера для уничтожения беспилотников, которые используют мексиканские наркокартели. Сообщалось, что между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) начались разногласия, но при этом ведомства стремились к координации своих действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАСА заявило о неполадках на «Прогрессе»

    США заподозрили в намерении забрать нечто «чрезвычайно важное» на Ближнем Востоке

    Трамп поиздевался над премьером Великобритании

    На Украине испугались «поворота» Европы в сторону России

    Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

    Отстраненный за потери полковник ВСУ задумался о бегстве в США

    Во Франции сделали тревожный прогноз из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы

    В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

    Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok