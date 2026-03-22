В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

Власти США сообщили о хаосе в аэропортах страны из-за частичного шатдауна

В работе американских аэропортов произошли сбои на фоне частичного шатдауна. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США в соцсети X.

«Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьезными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами», — говорится в сообщении. Ведомство возложило ответственность за хаос «на плечи демократов».

Ранее над Техасом и Нью-Мексико закрыли воздушное пространство. Это произошло из-за планов Пентагона провести испытания лазера для уничтожения беспилотников, которые используют мексиканские наркокартели. Сообщалось, что между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) начались разногласия, но при этом ведомства стремились к координации своих действий.