В США внезапно закрыли небо

Над Техасом и Нью-Мексико закрыли воздушное пространство из-за испытаний лазера

Внезапное закрытие воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико произошло из-за планов Пентагона провести испытания лазера для уничтожения беспилотников, которые используют мексиканские наркокартели. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) начались разногласия, но при этом ведомства стремились к координации своих действий. «Пентагон хотел провести испытания, что побудило FAA закрыть воздушное пространство. Неясно, был ли в конечном итоге задействован лазер», — говорится в публикации.

До этого министр транспорта Шон Даффи сказал, что действия Министерства обороны и FAA по нейтрализации вторжения дронов наркокартеля спровоцировали закрытие воздушного пространства. Между тем, вторжения беспилотных аппаратов вдоль американо-мексиканской границы сегодня не являются редкостью.

Ранее издание Reuters писало, что дроны вторглись в воздушное пространство Соединенных Штатов. В нем американские чиновники обвинили мексиканские картели. Как сообщалось, Пентагон принял соответствующие меры, чтобы вывести беспилотники из строя.