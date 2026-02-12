Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:01, 12 февраля 2026Наука и техника

В США внезапно закрыли небо

Над Техасом и Нью-Мексико закрыли воздушное пространство из-за испытаний лазера
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Внезапное закрытие воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико произошло из-за планов Пентагона провести испытания лазера для уничтожения беспилотников, которые используют мексиканские наркокартели. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) начались разногласия, но при этом ведомства стремились к координации своих действий. «Пентагон хотел провести испытания, что побудило FAA закрыть воздушное пространство. Неясно, был ли в конечном итоге задействован лазер», — говорится в публикации.

До этого министр транспорта Шон Даффи сказал, что действия Министерства обороны и FAA по нейтрализации вторжения дронов наркокартеля спровоцировали закрытие воздушного пространства. Между тем, вторжения беспилотных аппаратов вдоль американо-мексиканской границы сегодня не являются редкостью.

Ранее издание Reuters писало, что дроны вторглись в воздушное пространство Соединенных Штатов. В нем американские чиновники обвинили мексиканские картели. Как сообщалось, Пентагон принял соответствующие меры, чтобы вывести беспилотники из строя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Германии сделали предупреждение Зеленскому из-за выборов

    В Кремле назвали условия возобновления полноценной работы WhatsApp

    В США внезапно закрыли небо

    Мужчины не стало спустя неделю после свадьбы в больнице

    Любительница жесткого секса рассказала о неожиданной причине тяги к БДСМ

    Умер звезда культового сериала 90-х Ван Дер Бик

    Украинский политик обратился к Зеленскому после его отказа ехать в Москву на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok