В Германии оценили последствия конфликта Трампа с НАТО из-за Ирана

Bild: Разногласия внутри НАТО из-за Ирана скажутся на поддержке Украины

Разногласия между администрацией президента США Дональда Трампа и союзниками по НАТО из-за войны с Ираном повлияют на дальнейшую помощь Украине. Так последствия конфликта Штатов и Европы оценил эксперт по безопасности Нико Ланге в интервью Bild.

По его словам, война с Ираном поставила НАТО в кризисную ситуацию, а эскалация риторики грозит реакцией со стороны Белого дома.

«Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы», — подчеркнул аналитик.

Ранее Трамп заявил, что был удивлен отказом Австралии, Японии и Южной Кореи помочь США в войне с Ираном. «Принимайте участие. Я был немного удивлен, что они сказали нет, а мы всегда говорим им да», — сказал американский лидер.