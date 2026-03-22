21:18, 22 марта 2026Мир

В Германии оценили последствия конфликта Трампа с НАТО из-за Ирана

Bild: Разногласия внутри НАТО из-за Ирана скажутся на поддержке Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Разногласия между администрацией президента США Дональда Трампа и союзниками по НАТО из-за войны с Ираном повлияют на дальнейшую помощь Украине. Так последствия конфликта Штатов и Европы оценил эксперт по безопасности Нико Ланге в интервью Bild.

По его словам, война с Ираном поставила НАТО в кризисную ситуацию, а эскалация риторики грозит реакцией со стороны Белого дома.

«Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы», — подчеркнул аналитик.

Ранее Трамп заявил, что был удивлен отказом Австралии, Японии и Южной Кореи помочь США в войне с Ираном. «Принимайте участие. Я был немного удивлен, что они сказали нет, а мы всегда говорим им да», — сказал американский лидер.

    Последние новости

    НАСА заявило о неполадках на «Прогрессе»

    Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы

    В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

    Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

    Удар Ирана по району ядерного центра в Израиле объяснили

    В «Азове» выступили с дерзким призывом к украинским военным

    В Иране заявили о «предупредительном выстреле» в сторону Британии

    Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России

    Киевляне массово бросились скупать гречку

    Стала известна судьба пропавшего в Карелии мальчика

    Все новости
